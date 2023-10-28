Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği’nin (ERSANDER), Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle sahneye koyduğu “Nice Yüzyıllara” dramatizasyonu yoğun ilgi gördü.

Yönetmenliğini Cem İçyar’ın, Metin Yazarlığını Ümit Gergit’in, Müzik ve Şefliğini Vahit Alkır’ın ve Koreografliğini Ferhan Önal’ın yaptığı programda Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreç hem farklı bir anlatım hem de türkülerle anlatıldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye konulan “Nice Yüzyıllara” dramatizasyonuna Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kızılay Erzurum Başkanı Hüseyin Bozhalil, Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ve TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar da katıldı.

Porgramda Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerden Cumhuriyet’e uzanan yol anlatılırken, Anadolu’nun duygu dolu türküleri dile getirildi. ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, program sonrası davetlilere teşekkür ederken, “Derneğimiz 29 Ekim 2021 yılında kuruldu. Bu gece hem derneğimizin hem de Cumhuriyet’imizin kuruluşu vesilesiyle bir araya geldik. Programda emeği olan tüm dostlarımıza, sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.