Kütahya Valisi ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, Kütahya’ya yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Kütahya Valisi ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, Kütahya’ya yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz ile birlikte, Malatya’dan Kütahya’ya gelerek yerleşen depremzede kız kardeşleri kaldıkları evde ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kütahya’ya ablalarının yanına gelip yerleşen depremzede 4 kız kardeş ile görüşen Neziha Çelik, bir süre sohbet edip, talep ve ihtiyaçlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerini ileterek hatırlarını sordu.