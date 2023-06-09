Eskişehir’de bulunan Mehmet Gedik Ortaokulu’nda kurulan Nezaket Kulübü’nde yer alan mink öğrenciler yazdıkları şiirlerle birlikte Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahet Nazik’i ziyaret etti.

Mehmet Gedik Ortaokulu’nda Türkiye’de ve Eskişehir’de ilk kez kurulan, Nezaket Kulübü’nü kurdu. Kulübün etkinlikleri kapsamında Türkçe Öğretmeni Şeval Akın ve 5 ile 6’ncı sınıf öğrencileriyle birlikte Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahet Nazik’i ziyaret etti. Kulüp hakkında ‘Muhtar Teyzelerine’ bilgi veren minikler daha sonra kendilerinin yazdıkları duygulu özgün akrostişleri Muhtar Nezahet Nazik’e hediye etti. Ziyaretten oldukça memnun olan Muhtar Nezahet Nazik, “Muhtar Teyze’niz olarak sizleri yürekten kutluyorum ve çok seviyorum, güzel çocuklarım. Dilerim ki Yenikent Mehmet Gedik Ortaokulu’nda kurulan Nezaket Kulübü’ nün kollarının bütün okullara tüm Türkiye’ye dağılır. Öğretmenimize ve öğrencilerimize, ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür eder, başarılı yollarının açık olmasını dilerim” dedi.

Ziyaret sonrası Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahet Nazik öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.