Vücudunda kırıklar oluşan Sarıdağ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Yeşilgölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen Cesur Sarıdağ (29), içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyuya iple inen ekipler, Sarıdağ’ı sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı.

Niğde’de yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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