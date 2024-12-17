Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlana Haftası nedeniyle program düzenlendi. Sema gösterisi, okunan şiirler ve ney gösterisi izleyenlerin gönüllerine hitap etti.

Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (PAHEM) tarafından Mevlana Haftası nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Mevlevi Postnişini Murat Türker önderliğinde semazen başı Tayfur Gezgin, Denizli Segâh Sema Topluluğu sema gösterisi büyük beğeni topladı. Program Mevlana Celaleddin’i Rumi’nin hayatını anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. PAHEM Müdür Yardımcısı Aylin Gelgeç ‘Demedim mi’ şiirini okudu. Mevla’nın özlü sözlerinin seslendirildiği sinevizyon gösterisinden sonra PAHEM Müdürü Cengiz Sarıca tarafından ‘Etme’ şiiri seslendirildi. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi neyzen, ud ve kudümden oluşan müziklerin çalınmasının ardından ‘Sevmek Dedim’ şiiri PAHEM öğretmenleri Pınar Yıldırım Duranay ve Hakan Erdem tarafından okundu.

Semazenler sahne aldı

Konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından Mevlevi Postnişini Murat Türker önderliğinde semazen başı Tayfur Gezgin, Denizli Segâh Sema Topluluğu sema gösterisi yapıldı. Semazenlerin gösterisi büyük beğeni topladı. PAHEM Müdürü Cengiz Sarıca, “Bu akşam Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, 7-17 Aralık Şeb-i Arus törenini gerçekleştirdik. Şeb-i Arus törenimizde Mevla’nınım 751. Vuslat yıl dönümü anma töreni olarak gerçekleştirdik. Bu törenimizde beş semazenimiz. Altı neyzenimiz aynı zamanda kudüm ve udu olarak müzik enstrümanlarımız da katıldılar. Bunun yanında halk eğitim merkezi müdürlüğümüzün idareci ve öğretmenleri de bu geceye katkı koydular. Katılım gayet güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık” dedi.

Sema gösterisi ve yapılan duanın ardından PAHEM Müdürü Cengiz Sarıca, tarafından Mevlevi Postnişini Murat Türker ve Semazen Başı Tayfur Gezgin’e teşekkür plaketi verildi. Geceye katkı koyan semazen ve müzisyenlere de teşekkür belgesi verildi.