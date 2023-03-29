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Daha sonra İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, kitabın her alanda okunabileceğini ifade ederek herkesi kitap okumayı davet etti.

Kitap okumanın önemine değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, katılan herkese teşekkür etti.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi tarafından, "Kırklareli okuyor" sloganıyla ney eşliğinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Bir çay bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar kitaplarını seçerek etkinlik boyunca kitap okudu. Sanatçı Hakan Konyar’ın seslendirdiği ney eşlinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar huzurlu anlar yaşadı.

Artvin’de tarihi cami restore edilecek

Artvin’de tarihi cami restore edilecek

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Kırklareli okuyor" sloganıyla bir çay bahçesinde ney eşliğinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

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