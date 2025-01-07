ABD’nin New York kentinde büyük suçları işleme oranı yüzde 5 düştü. Kentte, cinayet ve silahlı saldırılar azalırken, tecavüz ve tekrar suç işleme oranları arttı.

ABD’nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, 2024 yılında kentte işlenen suç oranlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şehirde büyük suç oranlarında yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığını aktarılarak, metro güvenliği için 200 polisin daha görevlendirileceği duyuruldu. Cinayet ve silahlı saldırılardaki azalma suç oranındaki genel düşüşe öncülük ederken, bazı suç türlerinde artış yaşandığı vurgulandı.

Cinayet ve silahlı saldırılarda azalma

New York’ta 2023 yılında 391 olan cinayet sayısı 2024 yılında 377’ye gerilerken, silahla vurulan kişi 48 kişi daza az kayda geçti. Tisch, "Bu, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 3 bin 362 daha az büyük suç olayı anlamına geliyor. Bunlar sadece rakam değil, bu, suçlular tarafından zarar görmeyen binlerce kişi demek" ifadelerini kullanarak, metro sisteminde ve konut projelerinde de büyük suç oranlarının yüzde 5 düştüğü açıklandı.

Metrolarda güvenlik önlemleri artırılıyor

New York metrosunda yaşanan suç olayları, halk arasında güvensizlik duygusuna yol açtı. En büyük tepki, geçen ay Coney Island’da evsiz bir kadının ölümcül şekilde yakılması oldu. Tisch, metroda işlenen suçların yüzde 78’inin trenlerde veya peronlarda gerçekleştiğini belirterek, yeni polislerin bu alanlarda devriye gezmek üzere görevlendirileceğini duyurdu.

Yeniden Suç İşleme Oranlarındaki Artış

Tisch, tekrar suç işleme oranlarındaki keskin artışın endişe verici olduğunu ifade ederek, 2018’den bu yana, aynı suçtan üç veya daha fazla kez tutuklanan şüphelilerin sayısında belirgin bir artış görüldüğünü belirtti. Şüphelilerin genellikle kefaletle serbest bırakıldıktan sonra tekrar suç işledikleri vurgulandı.

Büyük suç oranlarındaki genel düşüşe rağmen, tecavüz ve ağır saldırı suçlarında artış yaşandı. Tecavüz oranlarında, yüzde 19’luk bir artış dikkat çekerken, ev içi partnerler tarafından yapılan saldırılar bu artışın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Tisch, artışın bir nedeninin New York eyaletinde tecavüz tanımının yasal olarak genişletilmesi olduğunu belirtti. Ağır suç niteliğindeki saldırılarda da yüzde 5’lik bir artış görüldü.

"Kefalet reformunu eleştirmiyorum, ancak aynı suçtan tekrar tekrar tutuklananların sokaklardan uzak tutulması gerekiyor"

Belediye Başkanı Adams, metro güvenliği konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. Şehir yönetimi, metroda güvenliği artırmak için fazla mesai kontrollerine rağmen doğrudan ücret ödenerek 200 yeni polis görevlendirdi. Yaz aylarında bu sayının bine çıkarılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Adams, tekrar suç işleme oranlarındaki artışı eleştirerek, 2020 yılında yürürlüğe giren ceza adalet reformlarının revize edilmesi için baskı yapmaya devam edeceğini söyleyerek, "Kefalet reformunu eleştirmiyorum, ancak aynı suçtan tekrar tekrar tutuklananların sokaklardan uzak tutulması gerekiyor" dedi.

Adams, halkın güvenlik algısının zedelendiğini belirterek, "Bir vatandaşımız pazartesi günü soyuluyor ve birkaç gün sonra aynı kişinin komşusunu soyduğunu görüyor. Bu durum, şehrimizin insanları önemsediği hissini yok ediyor” dedi.

Suçla mücadelede yeni yaklaşımlar

Şehir yönetimi, suç oranlarını azaltmak için yeni stratejiler uygulamayı planlıyor. Şehrin farklı bölgelerinde "yüksek suç alanları" olarak belirlenen bölgelere 650 polis memuru atanacak ve bu sayı yaz aylarında bine çıkarılacak. Brooklyn’in merkezindeki Fulton Caddesi’nde uygulanan bu yöntem, perakende hırsızlıklarında düşüş sağladı.

Adams ve NYPD, suç oranlarındaki düşüşü olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, güvenliği artırmak ve halkın güvenini kazanmak için daha fazla çalışacaklarını belirtti.