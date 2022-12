ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinde çalışan binden fazla gazeteci ve çalışan, sözleşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 24 saat sürecek bir grev başlattı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi çalışanları 40 yılın ardından ilk kez grev başlattı. New York Times’taki binden fazla gazeteci ve çalışan, sözleşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 24 saat sürecek greve gitti. New York’taki işçi sendikası NewsGuild tarafından yapılan açıklamada, "Sevdiğiniz işi yapmayı reddetmek asla kolay bir karar değil. Fakat üyelerimiz herkes için daha iyi bir haber merkezi oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı. New York Times sözcüsü Danielle Rhoades Ha ise, hem çalışanların hem de gazetenin uzlaşmaya varmak için adım attığını belirterek, grevden duyduğu hayal kırıklığını sözlerine ekledi.

Gazete ile çalışanlar arasında imzalanan bir belgeye göre, iki taraf ücret artış oranında, uzaktan ve ofis içi çalışma arasındaki denge ile bazı konularda anlaşma sağlayamadı. Belgede, gazete ile çalışanlar arasındaki toplu iş sözleşmesinin geçtiğimiz Mart ayında sona erdiği belirtildi. Yapılan 40’tan fazla görüşme sonucunda iki tarafta iş birliği sağlayamadı.