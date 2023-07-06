New York Borsası’nda hisseleri doğrudan işlem gören Türk şirketlerinden biri olması onuruna Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte dünyanın en büyük borsasının açılış gongunu çalmak üzere 13 Temmuz tarihinde TSİ 16.30’da balkonda olacak.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’in tüm onayları vermesinin ardından hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayacak olan Martı’nın 13 Temmuz’da katılacağı tarihi seremoniyle Türk bayrağı da New York Borsası’nda dalgalanacak. Böylelikle Martı,’nın, kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası’nda hisseleri işlem gören Türkiye’nin en genç teknoloji girişimi olarak yerini alacağı belirtildi.

Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye’nin ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak oluşturmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılma sürecini yaklaşık bir yıl önce başlatmıştı.

Devler Ligi’nde mücadele edecek

Yapılan açıklamaya göre, Martı’nın dünyanın önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek olması Türk teknoloji (start-up) girişimlerinin dünya ligine yükselebilmesinin de yolunu açacak. Şirketin dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olma başarısında en büyük paya sahip olan çalışanları da New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar olacak.

Martı çalışanlarına dağıtılan hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağının tahmin edildiği açıklanmıştı.