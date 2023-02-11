New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn Eyüp Sultan Cami Derneği’ni ziyaret ederek deprem nedeniyle Türkiye’ye dayanışma mesajı verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn Eyüp Sultan Cami Derneği’ni ziyaret ederek deprem nedeniyle Türkiye’ye dayanışma mesajı verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, dünkü Cuma Namazı sonrası Brooklyn’deki Eyüp Sultan Diyanet Cami’yi ziyaret etti. Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin teslimi programına katılırken, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve caminin dernek başkanı İbrahim Şen ile görüştü. Cami önünde konuşma yapan Adams, Türkiye’ye "yanınızdayız" mesajı verdi.

Adams, ziyarete dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Türkiye ve Suriye’deki depremin bıraktığı tahribatı görmek içler acısı. Bugün, Amerika’nın en büyük topluluklarından biri olan Türk topluluğumuzun yanında bulunmaktan ve onlara New Yorkluların yardıma hazır olduğunu hatırlatmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.