Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde 30 yıldır yaşayan ve çevresi tarafından çok sevilen 52 yaşındaki Adem Şahin, 4. evre akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Sigortası olmadığı için tedavisi aksayan Şahin için Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu devreye girdi.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) -Hastane, sigortası olmayan Şahin’e daha önce ‘charity’ imkanı sunarak yardımcı olmuştu. Fakat Şahin’e kanser teşhisi konulduktan sonra tedavisinin maliyetinin artmasıyla tedavi gördüğü hastane, çaresiz kalarak Şahin'e 'charity’ imkanı sunamadı.

Bu süreçte Adem Şahin’in kardeşi Orhan Şahin’in Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu ile iletişime geçmesi sonucunda New York Başkonsolosluğu, Adem Şahin’in durumunu göz önünde bulundurarak hastane ile irtibat kurdu ve tedavi sürecinin başlamasını sağladı.

Konsolosluğun desteğiyle hastane, Şahin’in tedavisine hemen başladı ve üç doz kemoterapi uygulandı. Şahin, bu tedavi sayesinde daha kolay nefes almaya başladı ve hayata tutundu.

Tedavi sürecinin başlaması ile moralini toparlayan ve kendisini daha iyi hissetmeye başlayan Şahin, hastalıkla savaşmak için hazır olduğunu belirtti. Adem Şahin ve ailesi, bu süreçte kendilerine destek olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na teşekkürlerini iletti.

NELER OLMUŞTU? Yaklaşık iki ay önce grip benzeri belirtilerle hastaneye başvuran ve kontrolleri yapılan iki çocuk babası Adem Şahin'in akciğerlerinin bebek ciğeri kadar küçüldüğü belirtilmişti. On gün hastanede tedavi gördükten sonra eve dönen Şahin, solunum cihazı ile bir süre evinde tedavi gördü. Ancak kısa bir süre sonra yeniden nefes almakta zorluk çekmeye başlayan Adem Şahin, tekrar hastaneye kaldırıldı.

52 yaşındaki Şahin'in durumunu öğrenmek için yapılan tetkikler sonucunda 4. evre kanser teşhisi konulmuştu.

ADEM ŞAHİN YARDIMLARINIZI BEKLİYOR İki çocuk babası olan Şahin’in tedavi masrafları için Massachusetts'de psikoloji okumak üzere üniversiteye başlayan kızı başta olmak üzere sevenleri ve yakınları 'GoFundMe' üzerinden bir yardım kampanyası başlatmıştı. Siz de ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin komşusu olan Adem Şahin'e tedavi sürecinde destek olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.