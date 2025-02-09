Nesine 2. Lig ekibi Belediye Derincespor’un, Bölgesel Amatör Lig takımı Gebzespor’a sezon sonu satışı konusunda anlaşma yapıldığına dair iddialara yanıt veren Kulüp Başkanı Nevzat Bayram, "Kulüp benim, başkanı benim. ‘Satmıyorum’ dediğimde ne olacak? Yusuf Başkan ile yan yana bile gelmedik. Satış en son çare ve şu an başka çözüm yollarıyla uğraşıyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’un kentlisi Bölgesel Amatör Lig’in yarışmacısı Gebzespor’a satışıyla ilgili kent kamuoyunda gündeme gelen iddialarla ilgili Kulüp Başkanı Nevzat Bayram, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Beklediğimiz sözler ve satış var"

Şu ana kadar prensipte dahi olsa herhangi bir satış anlaşmasının yapılmadığının altını çizen Bayram, "Belediye Derincespor olarak ekonomik sıkıntılarımıza çözüm üretmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Çıkış yolu aradığımız da. Ancak kulübü satışa çıkarmak bizim için en son çare. Şu an beklediğimiz gelirler, sezon başında verilen ve tutulmasını istediğimiz önemli sözler, eş zamanlı olarak satmayı planladığımız başka bir şehirde şahsi taşınmazımız, arsamız var. Ne zaman gerçekleşir bilemediğimiz için önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Arsa dediğiniz yarın da satılabilir, 3 gün sonra da, 3 ay sonra da. Satılsa zaten ekonomik açıdan rahatlarız. Ekonomik sorunumuzu aştığımız takdirde kulübü satmak gibi bir şey konu söz konusu olamaz" dedi.

"Kulüp başkanıyla hiç yan yana gelmedik"

Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk’ün satış işlemini sonlandırmaya çalıştığına dair beyanatlarının hatırlatılması üzerine Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Nevzat Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün Gebzespor’a satışı konusunda Yusuf Ağabey (kulüp başkanı Yusuf Öztürk) ile hiç yan yana gelmedik, yüz yüze görüşme yapmadık. Elbette ki onların da kendilerine göre çalışmaları var; nasıl yaparız, nasıl ederiz diye araştırıyorlar. Aradaki isimler vasıtasıyla bizden bilgi istiyorlar, veriyoruz. Dolaylı yoldan iletişimimiz var. Onlar da kendi açılarından değerlendirme yapıyor, duruma bakıyor. Onlar için de, bizim için de fizibilite aşamasındaki bir konu. Kamuoyuna aktarıldığı gibi satış konusunda anlaşma yapıldığı, el sıkışıldığı, sezon sonuna kadar kulübümüzün burada kalıp sonra takımın Gebzespor’a gideceği gibi durum yok. Kulüp benim, başkanı da benim. Birinci ağızdan açıklama yapıyorum. Tekrar ediyor ve ısrarla altını çiziyorum; kulübü ekonomik açıdan yönetemediğimiz son noktaya kadar satmayı düşünmüyorum. İlçenin takımını; Derince halkını bir araya getiren, bu kentin genç oyuncularının oynama fırsatı bulduğu, güçlü takımlara karşı her geçen gün güzel oyunuyla sonuçlar almaya başlayan, yüzlerce çocuğumuzun spor yaptığı ve kendine hedef koyduğu bir kulübü kapatmak veya satmak gibi bir düşüncem yok. Bu takımın tribünleri artık dolmaya başladı. İlçemiz de takımı ve bizi sahiplendi. Tek derdimiz; ekonomik zorluğu aşmak. İlçenin takımı ilçede kalsın istiyoruz"

"Yola çıktıktan sonra değişen şeyler bizi zora soktu"

Son birkaç yıldır ciddi ekonomik kriz yaşayan ve bundan dolayı iki senedir sezon başında el değiştiren kulübü alırken mali disiplin açısından gerekli hazırlıkların yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığına dair ise Nevzat Bayram, "Önceki sezonun sonuna doğru belediye takımıyken kulüp satıldığında hepimiz üzüldük. Geçen sezon da ortada. Kulüp başka bir yere gitmesin, ilçede kalsın istedik. Bende gerekli tüm araştırmaları, çalışmaları ve hazırlarını yaptım. Ardından talip oldum. Tabii ki kafama göre ‘Hadi gidip bu takımı alayım’ diye yola çıkmadım. Danıştığım insanlar, fikrini sorduğum büyüklerim oldu. Ticari açıdan hesaplamalarım oldu. Kulübün mali yönetimi açısından hazırlıklarımın yanı sıra el sıkıştığım insanlar, kurumlar ve sponsorluk/destek sözü aldığım büyüklerim oldu. Planlamadaki üzerime düşen tüm harcamaları yaptım, yapıyorum. Ona göre de yola çıktım. Fakat yola çıktıktan sonra bazı şeyler değişti. Destekler çıktığı noktadan bize ulaşana kadar onda bir oranında azaldı. Neticede bugüne geldik" diye konuştu.

"En çok üzen; söz verilmesine rağmen sahipsiz bırakılmak"

Esnafa borçlu olmamak için gerekirse kendi ticaretiyle kazandığını kulübün borçlarına kullanacağını dile getiren Bayram, "Ben de Derince’nin insanı ve esnafı olarak kasaba, markete veya diğer esnaf arkadaşlara borcum olmasın, başım öne eğilsin istemiyorum. Kendim bu işte zarar ediyorken esnaf arkadaşlarıma zarar veremem. Gerekirse ticaretimden kazandığımın hepsiyle de esnafa borcu öderim. Beni bu süreçte en çok üzen; bu ilçenin takımına sahip çıkma sözü verenlerin bizi yalnız bıraktığını görmek ve benim ağzımdan çıkmamış sözler üzerinden gerçekmiş gibi algı oluşturulması. Takımımız yoluna devam ediyor. Son maçta çok güçlü rakiplerimizden Menemen’i yendik. Şimdi inşallah Aksaray’ı da yenmek istiyoruz. Son ana kadar mücadelemizi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" cümlelerini kullandı.