Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Faruk Bozdağ, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.

Ataması yapılan Doç. Dr. Faruk Bozdağ’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını da dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yönetim olarak üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu istikametinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Eğitim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Faruk Bozdağ’ın doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.