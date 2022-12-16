Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Proje II’, ‘Peyzaj Konstrüksiyonu’ ve ‘Peyzaj Sanat Tarihi’ dersleri çerçevesinde Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Şantiyesi’ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Proje II’, ‘Peyzaj Konstrüksiyonu’ ve ‘Peyzaj Sanat Tarihi’ dersleri çerçevesinde Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Şantiyesi’ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Peyzaj Mimarlığı Bölüm başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında ve bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Aslıhan Tırnakçı, Doç. Dr. Esra Özhancı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Yücekaya koordinesinde gerçekleştirilen gezide; ilk olarak şantiye binasında şantiye şefleri Mesut Karabıçak ve Ahmet Tekin, saha şefi Volkan Bozdağ ve peyzaj mimarı Fatoş Birkan Kılınç tarafından yapılan sunumda projenin içeriği, şimdiye kadar sahada gerçekleştirilmiş olan yapısal ve bitkisel uygulamalara yönelik teknik detaylar ve gelinen son durum hakkında detaylı bilgiler verildi. Sunum sonrasında yapılan uygulamaları yerinde incelemek amacıyla saha gezisi gerçekleştirildi. 1.260.000,00 metrekare arazi üzerine inşaa edilen millet bahçesinde yer alan yeşil alanlar, biyolojik gölet, sert zemin uygulamaları, sulama sistemleri, yeşil alan uygulamaları (bitki dikimi, hydroseeding uygulaması, tercih edilen bitki türleri vb.) yerinde incelendi ve uygulamalar hakkında teknik bilgiler edinildi.

Millet bahçesi saha gezisinin ardından taşıdığı zengin tarihi ve kültürel peyzaj potansiyeli nedeniyle ders yürütücüleri tarafından belirlenen önemli kent parçaları (Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Geleneksel Kayseri Sokağı: Tavukçu Mahallesi, Kayseri Cumhuriyet Mahallesi Yaya Bölgesi, Mimar Sinan Parkı) genelinde yerinde gözlemler yapıldı. Geziye eşlik eden Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Yüksek Peyzaj Mimarı Ahmet Moda, Kayseri tarihi kent merkezinde yer alan kentsel peyzaj alanlarının geçirdiği dönüşüm ve mevcut durumları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Peyzaj Mimarlığı Bölüm başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında teknik gezi öğrencileri bilgilendiren Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Şantiye Şefleri Mesut Karabıçak ve Ahmet Tekin’e teşekkür etti.