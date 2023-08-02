Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

Aşure ikramı etkinliğine; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdür Yardımcıları Dr. Ögr. Üyesi Mihriban Artan, Dr. Ögr. Üyesi Erdem Akın, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Aşure gününün anma ve anlama günü olduğunu, Hz. Hüseyin ve 72 canın rehberliğinde, Kerbela’nın hüznü ve İmam Zeynel Abidin’in müjdesiyle kaynatılan aşurenin birliği ve bütünlüğü temsil ettiğini aktardı. Muharrem mateminin Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in göz nuru Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği yas ayı olduğunu belirten Baharlu, Ehl-i Beyit sevgisini taşıyanların acısının ve elim hadisenin üzüntüsünün 10. gününde, Aşure ibadetinin ortak değerlerle kardeşliğe vesile kılmasını dilediğini ifade etti.