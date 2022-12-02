Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri; ‘Havacılık Teknolojileri ve Terminolojisi Dersi’ çerçevesinde, Kapadokya Havalimanı’nı ziyaret ederek uygulamalı eğitim alma imkânı buldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri; ‘Havacılık Teknolojileri ve Terminolojisi Dersi’ çerçevesinde, Kapadokya Havalimanı’nı ziyaret ederek uygulamalı eğitim alma imkânı buldu.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü öğrencilerine yönelik Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Emrah Uzun koordinatörlüğünde ve Havacılık Teknolojileri ve Terminolojisi dersi bünyesinde Kapadokya Havalimanı’na teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler teknik gezi ile ders bünyesinde kendilerine verilen eğitim dahilinde havacılık sektörüne ait operasyonları yerinde görmelerinin yanı sıra, havalimanı içerisinde yer alan Güneydoğu Uçuş Okulu bünyesindeki pilotluk, uçakların bölümleri ve yapısı, uçuş kontrol üniteleri, bakımları ve diğer birçok teknik konular hakkında uygulamalı eğitim almış oldu.

Kapadokya Havalimanın kontrolündeki uçakların canlı iniş kalkış operasyonları ve arka plandaki yer ekiplerinin çalışmalarına da tanık olan öğrenciler, düzenlenen teknik geziden memnun kaldıklarını ifade ettiler. Öğrenciler ayrıca teknik geziye izin verdikleri ve kendilerini ağırladıkları için Kapadokya Havalimanı Müdürlüğüne, gezi sırasında refakat eden Şef Mehmet Baki ve personele, Güneydoğu Uçuş Okulu’na teşekkürlerini sundu.