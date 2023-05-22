Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İş Kulübü tarafından verilen İş Kulübü Eğitimlerine katılarak sertifikalarını aldı.

Avrupa Birliği Projelerinden ‘İstihdamı ve Becerileri Geliştirme Programı’ bünyesinde desteklenen İş Kulübü eğitimleri NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine İş Kulübü Eğitmeni Gonca Uğuroğlu tarafından eğitim verildi. 05-22 Mart tarihleri arasında NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) koordinasyonunda düzenlenen ve 47 öğrencinin katıldığı çevrim içi eğitimde; kendini tanıma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, iş arama ağı kurma, mülakat teknikleri gibi farklı başlıklarda bilgiler aktarıldı.

Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde öğrenciler sertifikalarını NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar ve Nevşehir İş Kulübü Müdürü Şinasi İnanıcı’nın elinden aldılar. Toplu fotoğraf çekiminin ardından sertifika töreni sona erdi.