Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (USETMYO) öğrencilerine yönelik, Nevşehir merkeze bağlı Kavak Kasabası’nda bulunan Doğan Narenciye Yeraltı Soğuk Hava Depoları’na gezi düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (USETMYO) öğrencilerine yönelik, Nevşehir merkeze bağlı Kavak Kasabası’nda bulunan Doğan Narenciye Yeraltı Soğuk Hava Depoları’na gezi düzenlendi.

NEVÜ USET MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Açılık Programı Öğr. Gör Mahmut Doğan Kamı gözetiminde Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Açılık Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen gezi bünyesinde Doğan Narenciye sahibi Hamit Doğan ve işletme personelleri tarafından öğrencilere hasat, depolama, soğutma konusunda bilgi verildi.

Doğan ayrıca mesleki tecrübelerini ve tavsiyelerini öğrencilere aktarırken, doğrudan mesleki faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı elde etme fırsatı yakalayan öğrenciler ise bilgi, beceri ve tecrübe birikimlerini, portföylerini geliştirme ve çeşitlendirme ihtiyaçlarının farkına vardıklarını belirttiler

NEVÜ USETMYO Öğretim Görevlisi Mahmut Doğan Kamı ve öğrenciler işletme sahibi Hamit Doğan ve işletme personellerine misafirperverlikleriyle birlikte bilgi ve deneyimlerini paylaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.