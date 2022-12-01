Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından Türkiye’deki Çince öğrenen öğrencilere yönelik düzenlenen Üniversitelerarası Çince Şiir Yarışması ve Çince Karaoke Yarışması sonuçları belli oldu.

Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından Türkiye’deki Çince öğrenen öğrencilere yönelik düzenlenen Üniversitelerarası Çince Şiir Yarışması ve Çince Karaoke Yarışması sonuçları belli oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencileri Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmalardan ödülle döndü. Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından online olarak düzenlenen ödül törenine, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşar Li Qin, Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Zhang Huijing, Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Ebru İlter Akarçay, Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wang Nana, NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ecem Ceylan, Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüleri öğretmenleri ve yarışmacılar katıldı. Çince Şiir ve Çince Karaoke Yarışmalarına katılan NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencileri yarışmalardan derece aldı. Çince Şiir Yarışması’nda teşvik ödülü almaya hak kazanan Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 2. Sınıf öğrencisi Gülnur Eralp, Çince Karaoke Yarışması’nda ’Kalbimde Yalnızca Sen Varsın’ adlı Çince şarkıyı seslendirerek ikincilik ödülü aldı. 2. Sınıf öğrencilerinden Ece Savaş ise Çince Karaoke Yarışması’nda ’Zaman Nereye Gitti’ başlıklı Çince şarkıyı seslendirerek teşvik ödülü almaya hak kazandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yarışmaya katılarak üniversiteyi ve şehri başarılı bir şekilde temsil eden öğrencileri tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.