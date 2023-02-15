Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak depremzede çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek çalışmasında bulunuyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak depremzede çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek çalışmasında bulunuyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik her türlü desteğini devam ettiriyor. Bu çerçevede NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel yönetimindeki gönüllü öğrenciler de afet bölgesinden Nevşehir’e gelen depremzede çocuklara yönelik resim, sanat, drama etkinliği gibi aktiviteler düzenleyerek psikososyal destek veriyor. Yaşanan ulusal afetten dolayı depremzedelerin büyük bir kayıp yaşadığını ve bu kaybın etkilerine profesyonel müdahalelerin olması gerektiğine vurgu yapan Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel, özellikle böyle olağanüstü durumlarda akut dönemde çocuklara yapılacak her türlü psikososyal müdahalenin anahtar konumda olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Ayşen Tükel; “Ülkemizde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 10 ilimizde yaşanan deprem, depreme maruz kalan insanlarımızla birlikte özellikle depremzede çocukları travmatik açıdan büyük ölçüde etkiledi. Bu çocuklarımızın yaşadıkları travmayı atlatabilmesi için de psikososyal açıdan büyük desteğe ihtiyaçları bulunmakta. Biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak gönüllü öğrencilerimizle birlikte depremzedelerimizin misafir edildiği ilimizdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda, Nevşehir Öğretmenevi ve özel kuruluşlarda çocuklarımıza yönelik resim, sanat etkinliği, drama ve oyun etkinlikleri gibi çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz. Bizim buradaki en temel amacımız akut dönemde çocuklara müdahalenin anahtar konumda olan psikososyal destek vererek bu travmayı en kısa zamanda atlatmalarını sağlamak” dedi.

Tükel sosyal sorumluluk projesi çerçevede depremzede çocuklara yönelik başlattıkları psikososyal desteklerini çeşitlendirerek gönüllü öğrencilerle birlikte devam edeceklerini sözlerine ekledi.