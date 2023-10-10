Nevşehir Belediyesi tarafından eğitim hayatlarını sürdürmek için şehre gelen üniversite öğrencileri için düzenlenen ’Hoş Geldin Konseri’ büyük ilgi gördü. Gençler, DJ Can Demir, Mef ve Tefo ve Seko ile doyasıya eğlendi.

Nevşehir Belediyesi’nin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni (NEVÜ) tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle şehirde sürdürecek olan gençler için düzenleyeceği konser programı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirildi. DJ Can Demir ile başlayan konser programında sevilen sanatçı Mef seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla gençleri coşturdu. Konser programında daha sonra son dönemde yapmış oldukları rap şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan Tefo ve Seko sahne aldı.

Sevilen ikilinin şarkılarına gençler coşkuyla eşlik etti.