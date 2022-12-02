Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü; Çankırı ili Ilgaz ilçesi Ilısılık Köyü İzci Tesisleri’nde kulüp üyelerinin katılımı ile ’Temel Eğitim Kampı’ etkinliği düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü; Çankırı ili Ilgaz ilçesi Ilısılık Köyü İzci Tesisleri’nde kulüp üyelerinin katılımı ile ’Temel Eğitim Kampı’ etkinliği düzenledi.

Her hafta Pazar günü düzenli bir şekilde yaptığı toplantılarda kulüp üyelerine verilen eğitimlerin sahada uygulaması için düzenlenen etkinliğe kulübün Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tan, 7 lider izci ve 5 takım dahilinde 42 izci olmak üzere toplam 50 kişi katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte alan keşfi sonrasında izcilere bölge hakkında bilgilendirme yapılarak dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı. Kampın ve eğitimin detayları hakkında bilgi verilmeyen izcilere, ’İzci daima hazırdır!’ parolasına göre habersiz bir şekilde gecenin geç saatlerinde aniden uyandırılarak etkinlik yaptırıldı.

Ormanda Doğada Hayatta Kalma Etkinliği

Ormanda lider izciler tarafından belirlenen, birbirinden farklı alanlara sabah erken saatte bırakılan takımlar, kendilerine verilen kısıtlı imkanlar ile akşama kadar doğaya zarar vermeden takım halinde hareket etme, birlik olma, barınak kurma, ateş yakma ve karnını doyurma gibi konularda uygulama yaptırıldı. ’Ateş Gecesi’ olarak adlandırılan ve izcilerin eğlencesi olan kampın son gecesi, tören ile yakılan büyük ateş etrafında toplanan izciler hazırladıkları skeçleri, oyunları ve yarışmaları sergilediler.

Kulübün Yeminli İzci Sayısı Artıyor

Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tan; “NEVÜ İzci Kulübümüz bünyesine katılarak haftalık eğitim toplantılarını düzenli takip eden, verilen eğitimleri tamamlayarak belirli aşamalardan geçen ve yapılan sınavı başarılı şekilde tamamlayan aday izciler Türk Bayrağı huzurunda ‘İzci yemini’ ederek yeminli izci olmaktadırlar. Bu etkinlikte 5 aday izcimiz daha yapılan sınavı başarılı bir şekilde tamamlayarak yeminli izci oldu” diye konuştu.

Ateş Gecesi sonrası etkinliklerine devam eden NEVÜ İzci Kulübü, kampın son günü olan Pazar günü etkinliklerini tamamlayarak kampını sonlandırdı. NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri, çalışmalarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve üniversite yönetimine de teşekkür etti.