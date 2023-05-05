Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ bünyesinde Kayserili üniversite adayı gençlerle buluştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin dönem başkanlığını yaptığı ve NEVÜ’nün de üyesi olduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 05 Mayıs - 26 Mayıs 2023 tarihlerinde Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya illerinde düzenlenecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nın ilki Kayseri’de düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs Mariana Molu Anfi Tiyatrosu’nda düzenlenen fuarın açılışına; Anadolu Üniversiteler Birliği dönem Başkanı aynı zamanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite rektör, rektör yardımcıları, protokol üyeleri, üniversite adayı öğrenciler ve aileleri ile davetliler katıldı. NEVÜ’nün ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda açtığı tanıtım ve tercih standı, üniversite adayı gençler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Tayyibe Işıl Doğan ve alanında uzman personelle fuarda yerini alan NEVÜ, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben üniversite tercihinde bulunacak gençlere ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca katılımcılarla birlikte diğer üniversitelerin stantlarını ziyaret eden NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, ardından NEVÜ standını ziyaret eden öğrenci ve aileleriyle de sohbet ederek kendilerine üniversitenin nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, fiziki alt yapısı, sosyal tesisleri ve barınma imkanları hakkında bilgi verdi.

Bugün Kayseri’de ilki düzenlenen tanıtım ve tercih fuarı açılışı sonrasında Anadolu Üniversiteler Birliği Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Üniversiteler Birliği dönem Başkanı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul başkanlığında, birliğe üye üniversite rektör ve rektör yardımcılarının katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, gündemdeki bazı maddeler görüşüldü. Tercih ve Tanıtım Fuarları 26 Mayıs’a kadar devam edecek. Diğer yandan NEVÜ, toplam 11 ilde gerçekleştirilecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nda üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek. Üniversite tanıtım ve tercih fuarları günleri ise şu şekilde;

08 Mayıs 2023 Pazartesi

Niğde Belediyesi Önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı

09 Mayıs 2023 Salı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

11 Mayıs 2023 Perşembe

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi

12 Mayıs 2023 Cuma

Yozgat Celal Atik Spor Salonu

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Malatya Park AVM

18 Mayıs 2023 Perşembe

Elazığ Fırat Üniversitesi Kampüsü

19 Mayıs 2023 Pazartesi

Erzincan EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi

23 Mayıs 2023 Salı

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi

25 Mayıs 2023 Perşembe

Tokat Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi

26 Mayıs 2023 Cuma

Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsameddin Yaşar Kütüphanesi Önündeki Açık Alan