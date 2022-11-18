Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) güzel sanatlar seramik alanı öğretim elemanları ve öğrencilerinin eserleri, Romanya’da bulunan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Erasmus anlaşması olan Batı Timişoara Üniversitesi (West University of Timisoara) Sanat ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği ‘Uluslararası Minyatür Sanatlar Bienali-BIAMT 2022 (International Biennial of Miniature Arts 2022)’de jüri tarafından seçilerek sergileme aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) güzel sanatlar seramik alanı öğretim elemanları ve öğrencilerinin eserleri, Romanya’da bulunan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Erasmus anlaşması olan Batı Timişoara Üniversitesi (West University of Timisoara) Sanat ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği ‘Uluslararası Minyatür Sanatlar Bienali-BIAMT 2022 (International Biennial of Miniature Arts 2022)’de jüri tarafından seçilerek sergileme aldı.

Sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverler arasında etkileşimi artırarak yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan kültürel ve multidisipliner proje olan Bienal’in bu yıl beşincisi düzenlendi. Yeni sanatsal ifade biçimleri geliştirmeyi ve toplumlar arası sosyalleşmeyi destekleyerek “Dünyayı bugün kurtarıyorum (Today I will save the world today)” temasıyla heykel, tekstil, grafik, resim, seramik ve fotoğraf alanlarından katılım sağlandı.

Serginin oluşmasında her alandan uzman jürilerin yer aldığı ‘Uluslararası Minyatür Sanatlar Bienali - BIAMT 2022’de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Banu Aktekin, Büşra Canbay, Elif İlhan ile İlknur Çömlekçi’nin toplam 8 seramik eseri, jüri değerlendirmesinde başarılı bulunarak sergiye seçildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek serginin ayrıca kataloğu hazırlanacak.