Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) her sene kampüste yürüttüğü kan bağışı kampanyasını, bu yıl da üniversitede görev yapan personeli ve öğrencileriyle gerçekleştirerek umut olmaya devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) her sene kampüste yürüttüğü kan bağışı kampanyasını, bu yıl da üniversitede görev yapan personeli ve öğrencileriyle gerçekleştirerek umut olmaya devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren NEVÜ Kızılay Kulübü ve Türk Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından üniversitede “İyi ki varsın kan dostum” sloganıyla ve sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kan bağış kampanyası düzenliyor. NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde Türk Kızılay Nevşehir Şubesi bünyesinde alanında uzman görevliler ve NEVÜ’lü gönüllü öğrenciler eşliğinde gerçekleştirilen kampanyaya üniversitede görev yapan akademik ve idari personel ile öğrenciler destek vererek, gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Gönüllü kan dostu olmak isteyenler 18-21 Ekim 2022 tarihi ve saat 10:00-17:00 arasında NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde kan bağışında bulunabilecekler.