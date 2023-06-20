Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü tarafından geleneksel yıl sonu mezuniyet sergisi açıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve mezun olan öğrencilerin 4. sınıfta gerçekleştirdikleri çalışmalarının yer aldığı mezuniyet sergisi bu yıl da "2022-2023 Akademik Yılı Yıl Sonu Mezuniyet Sergisi" temasıyla NEVÜ merkez yerleşke içerisinde yer alan Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye alanında açıldı. Açılışa; GSF Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özdemir, Dekan Yardımcısı ve Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

GSF Resim Bölümünün üç ayrı atölyesinden mezun olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilen GSF Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özdemir, Dekan Yardımcısı ve Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener, sergide eserleri bulunan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarının her alanında başarılar diledi.

Büyük ilgi gören eserlerin sergilendiği sergi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye alanında 08 Temmuz 2023 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.