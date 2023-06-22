Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) iş birliğiyle hükümlü ve tutuklu kadınlara yönelik “Kadınların Ruh Sağlığının Korunması” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan NÜKÇAM Müdürü Dr. Gülhan Küçük Öztürk; kadınların biyopsikososyal yapısı, fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığın, kadınların ruh sağlığını etkileyen etkenleri, risk faktörlerini ve ruh sağlığının korunması için yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Konferans, katılımcıların sorularının Dr. Gülhan Küçük Öztürk tarafından cevaplandırılmasının ardından sonra erdi.