Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tarafından "29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" bünyesinde, “Sağlık Kurumlarının Gizli Kahramanları: Tıbbi Sekreterler” konulu panel düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tarafından "29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" bünyesinde, “Sağlık Kurumlarının Gizli Kahramanları: Tıbbi Sekreterler” konulu panel düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen panelin açılışına; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, SHMYO Müdürü Dr. Kamuran Özdil, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kevser Çağla Gurlaş, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soner Mete, etkinliği düzenleyen Öğr. Gör. Zeynep Soylu ve Öğr. Gör. Barış Kara, üniversitenin akademik ve idari personel ile SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü öğrencileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan SHMYO Müdürü Dr. Kamuran Özdil, “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmakta ve tanımında olduğu gibi birey ve toplumlara sağlık hizmetin sunumunda bütüncül yaklaşım benimsenmektedir. Bu yaklaşımın en büyük bileşenleri multidisipliner ekipten oluşan sağlık insan gücüdür. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması sürdürülebilirlik ve hizmetin kalitesi açısından önemli olmakla birlikte son yıllarda yaşamış olduğumuz COVİD 19 pandemisi bir kez daha sağlığın ne denli vazgeçilmeyecek bir unsur olduğunu ve sağlık çalışanlarının önemini ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarında evrak, rapor, hasta işlemleri, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toplayıp, tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan tıbbi sekreterler bu ekibin önemli bir parçasıdır. Ayrıca Tıbbi sekreterler hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olup hasta kabulünden taburculuk işlemlerine kadar her adımda hizmet vermektedir. Tüm bu görevler tıbbi sekreterlere hasta haklarının ve mahremiyetin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması açısından büyük sorumluluklar yüklemekte.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Meslek Yüksekokulumuzda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı normal öğretimde 169 uzaktan öğretimde 499 olmak üzere toplam 668 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Programda dört öğretim elemanı ve meslek yüksekokulumuzun diğer öğretim elemanları ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrencilerimizi mesleki bilgi, beceri ve etik değerlerle donanmış bir şekilde yetiştirmek en önemli amacımızdır. Bu amaç için tüm akademik ve idari personelimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu çaba etrafında toplandığımız önemli bir günde olmanın da ayrıca heyecanını yaşıyorum. Tüm tıbbi sekreterlerimizin ve geleceğin tıbbi sekreter adayları öğrencilerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Sağlık Kurumlarının Gizli Kahramanları: Tıbbi Sekreterler” Konulu Panel

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı uzaktan öğretim öğrencileri ve diğer katılımcılara açık bir şekilde üniversitenin kurumsal youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlik bünyesinde, moderatörlüğünü NEVÜ SMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soner Mete’nin yaptığı “Sağlık Kurumlarının Gizli Kahramanları: Tıbbi Sekreterler” konulu panel düzenlendi.

Panelde Nevşehir Devlet hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hakan Gürbüz, Nevşehir Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreter Sibel Şimşek ve Nevşehir Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreter Ümit Çoban’a, tıbbi sekreter olarak çalışmanın kolay ve zor yönleri, özlük hakları, iş bulma olanakları görev aldığı birimler, yükselme olanakları, yabancı dil gerekliliği, okul eğitimin dışında olması gereken temel bilgi ve beceriler, sertifika programları, hastanelerde çalışma koşullarında değerlendirilen kriterler gibi konular üzerine konuştu.

Panel, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ve panelist ile programı organize edenlere NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk tarafından plaket ve teşekkür belgelerinin vermesi ile sona erdi.