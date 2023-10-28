Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ’Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konseri’ düzenledi.

NEVÜ Güzel Sanat Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda düzenlenen konser programına; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar, protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. ’Cumhuriyetin 100. Yılı’ kutlama programı çerçevesinde sahne alan NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Burcu Özer, Doç. Dr. Emre Üstün, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Selmanpakoğlu, Öğr. Gör. Orçun Çalkap, Arş. Gör. Dr. Furkan Başalan ve Öğr. Gör. Ertan Üstün’den oluşan ekip seslendirdikleri ‘Yemen Türküsü’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Hoş Gelişler Ola’, ‘Hey Onbeşli’, ‘Mahur Saz Semaisi’, ‘Harmandalı’, ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Çalın Davulları’, ‘Nihavend Saz Semaisi’, ‘Kolumu Salladım’, ‘Vurun Evlatlarım’ ve ‘Yüzüncü Yıl Marşı’ ile izleyenlere unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşattı.

Konser programı katılımcılar eşliğinde söylenen ’10. Yıl Marşı’nın ardından NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık’ın sahne alan öğretim elemanlarını tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgelerini vermeleriyle sona erdi.