Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yıl sonu resim sergisi ve konser programı düzenlendi.

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürlüğü’nce NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı yıl sonu resim sergisi ve konser programı düzenlendi. Programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, BİLSEM Müdürü Ahmet Emre Ergin, Eğitim Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. BİLSEM öğrencilerinin yıl sonu için hazırladıkları resim sergisinin açılışını katılımcılar eşliğinde yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri daha sonra sergi alanını gezerek, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra öğrenciler ve veliler tarafından Türkçe ve yabancı eserlerin seslendirildiği konseri dinledi.