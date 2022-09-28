Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik ‘uyum programı’ etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik ‘uyum programı’ etkinliği düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, Derinkuyu Kaymakamlığı ve Derinkuyu Belediyesi iş birliğinde Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uyum programı düzenlendi. Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Derinkuyu Kaymakamı Esra Demirtaş, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü Doç. Dr. Cem Okan Özer, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nu yaptıran hayırsever iş insanı Hamza Ertaş, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Uyum programında konuşan Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, yerel yönetim ve ilçe halkı olarak imkanlar doğrultusunda daima Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nu sahiplendiklerini ve bundan sonrada desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Esra Demirtaş, ailelerinin kendilerine birer emaneti olan gençlerin huzur ve güvenli bir şekilde eğitimlerini tamamlamalarına yönelik istek ve taleplerine de açık olduklarını söyledi.

Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO’nun devam etmekte olan inşaatının biran önce tamamlanması için desteklerinin devam edeceğini söyleyen hayırsever iş insanı Hamza Ertaş ise öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için devletin tüm kurumlarıyla öğrencilerin yanlarında ve hizmetinde olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin “Sizler ülkemizin farklı coğrafyalarından ailelerinizin bizlere birer emanetisiniz. Sizlere öncelikle üniversitemizi tercih etmenizden dolayı şahsım, üniversitem, şehrimiz ve ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ederken, yeni eğitim-öğretim yılımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Üniversitemiz; Nevşehir merkezde bulunan biri ana yerleşkemiz olmak üzere 7 ilçe ile toplam 8 yerleşkemizde 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 19 araştırma ve uygulama merkezi ve 23 binin üzerinde öğrencisi bulunan büyük ve geniş bir aile. Tabi ki bu ailemiz her geçen yıl açtığımız bölümlerimiz, alanında uzman nitelikli akademik personel sayımız ve siz değerli öğrencilerimiz ile büyümeye devam ediyor.

Bugün ise Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve okulumuzu yaptıran hayırsever iş insanı Hamza Ertaş ile birlikte siz değerli gençlerimizle tanışmak, varsa sizlerin istek ve taleplerinizi dinlemek ve en iyi eğitimi almanız için gerekenleri yapmak adına buradayız. Sizlerden beklentimiz ise sizlere sunulan tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirerek başta alan dersleriniz olmak üzere diğer alanlar üzerinde kendinizi en iyi şekilde geliştirmek, topluma ve ülkemize faydalı birer bireyler olmanız.

Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, üniversite hayatı insanların meslek edinmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Üniversitemiz de bu anlamda fiziksel olarak ülkemizin sayılı kampüslerinden biri. Diğer taraftan Derinkuyu İlçemiz ile birlikte bulunduğumuz şehir ve bölge sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel anlamda önemli kadim bir medeniyete sahip. Bu zenginliği yerinde gezerek ve görerek kendinizi sosyo-kültürel olarak geliştirme imkanına sahipsiniz. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde birçok öğrenci kulüp ve topluluklarımız var. Bunlara üye olabilir veya bunların düzenledikleri etkinlikleri katılarak farklı kültürden arkadaşlar edinebilir, bilgi ve becerilerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Diğer taraftan bugün aramızda bulunan Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile birlikte hayırsever iş insanımız Hamza Ertaş’a katkılarından dolayı şahsım, üniversitem ve sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aktekin ayrıca NEVÜ ile Derinkuyu Belediyesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz ring seferi başlattıklarını, NEVÜ Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’ndan Damat İbrahim Paşa Merkez Kampüsü’ne yapılacak olan ring seferlerinden tüm öğrenci ve personelin ücretsiz olarak yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından uyum programı bilgi paylaşımları, mevcut durum analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerileri, öğrencilerden taleplerin alınarak değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Derinkuyu Kaymakamı Esra Demirtaş, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü Doç. Dr. Cem Okan Özer, Derinkuyu Emineana ve hayırsever iş insanı Hamza Ertaş daha sonra Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO’nu ve devam etmekte olan inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu.