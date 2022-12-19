Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Süper Ligi Basketbol Bölgesel Lig (ÜNİLİG) müsabakaları başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Süper Ligi Basketbol Bölgesel Lig (ÜNİLİG) müsabakaları başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezi’nde 19-23 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarına katılan üniversite takımlarına başarılar diledi.

Rektör Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan, eğitim ve akademik çalışmalarla birlikte bulunduğu şehrin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkan üniversite olarak sosyo-kültürel etkinliklere büyük önem veren bir üniversiteyiz. Bu çerçevede basketbol, tenis, futbol, tırmanış, voleybol, masa tenisi ve hentbol gibi daha birçok alanda ulusal ve uluslararası farklı sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği alt yapıya sahip de bir üniversiteyiz. Bugün ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ülkemizin farklı üniversitelerinden kadın ve erkek basketbol takımlarının karşılaşacağı Üniversiteler Süper Ligi Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ben bu vesileyle müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, müsabakalara katılan tüm üniversite takımlarına da başarılar diliyorum” dedi.

19-23 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar sonunda iki takımının bir üst lige yükseleceği müsabakalara katılan üniversite takımları ise şu şekilde:

Erkekler Grubu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

Kadınlar Grubu: Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.