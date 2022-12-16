Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü, "Türk Okçuluğu" üzerine konferans gerçekleştirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü, "Türk Okçuluğu" üzerine konferans gerçekleştirdi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Akpınar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan (JAKEM) Üsteğmen Yasin Salgın, NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tan, JAKEM’de görev yapan okçu askeri personel, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve misafirler katıldı.

Konferansta, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi ve aynı zamanda Gökbörü Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli "Türk Okçuluğu" üzerine konuştu.

Okçuluğun tarihteki başlangıcı ile birlikte Türk devletlerindeki gelişim süreci ve günümüzdeki uygulamaları üzerine hem teorik hem de uygulamaları bir sunum yapan Yöndemli, "Türk yayları tarih boyunca biçim olarak bazı farklılıkları olsa da çalışma mantığı anlamında aynı prensiptedir. Türk yayları kendine özgü yapısı sayesinde çok güçlü bir savaş aleti halini almış ve tarih boyunca Türk devletlerine büyük başarılar ve prestijler kazandırmıştır. Türk okçuluğunun Osmanlı döneminde zirve yapması aynı zamanda kültürel ve sportif bir boyut kazanmasına imkan tanımıştır. Bizler de hem sporu icra etmekte hem de bu kültürü sonraki nesillere aktarmaya çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızda bizi destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Semih Aktekin’e, bizimle beraber okçuluk yapan üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Geleneksel okçuluk konusunda Türklere özgü teknikler anlatılırken Gökbörü Spor Kulübü kıdemli kadın okçularından Vildan İsmet Genç ile çocuk okçularından Burak Akpınar anlatılan tekniklerin uygulamalı olarak gösterimini yaptılar.

Etkinlik, soru cevap kısmının ardından katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.