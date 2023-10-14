T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)’in gerçekleştirdiği ’Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması XIII’ çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) paydaşlığında ve ev sahipliğinde ’Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ konulu panel düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, RATEM Bilişim Genel Müdürü Yusuf Gürsoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı Hakan Evrim Tütüncü, Televizyon Programcısı ve Köşe Yazarı Kübra Par, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek ve öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Ulutaş, RATEM Bilim Teknik Kurulu Üyesi M. Melih Tarlacı, davetliler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, “Üniversitemiz paydaşlığında ve ev sahipliğinde, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile birlikte düzenlediğimiz ‘Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Telif Hukuku’ konusundaki etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizin ana konusunun medyadaki telif hakları olduğu dikkate alınırsa, olayın hukuki boyutunun yanı sıra ahlaki ve vicdani boyutları da bulunduğunu unutmamamız gerekir. Üniversitemize de adını veren büyük düşünür ve İslam filozofu Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin de hakka, ahlaka, vicdana, doğruluk ve dürüstlüğe verdiği önem düşünüldüğünde bu panelin burada gerçekleştirilmesinin de ayrı bir anlam ifade ettiğini de belirtmek isterim” şeklinde konuştu. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu ise RATEM’i tanıtarak, asli görevleri konusunda bilgi verdi. Şerbetcioğlu, “2001 yılında kurulan RATEM, TRT dâhil ulusal, bölgesel ve yerel birçok televizyon ve radyonun üye olduğu 752 üyesi bir meslek birliğidir” dedi. Türkiye’de toplam 252 televizyon ve bin 90 radyo olduğunu anlatan Şerbetçioğlu, “Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere bin 90 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 800’ü RATEM üyesidir” diye konuştu.

’Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ Paneli Düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü RATEM Akademi Başkanı Yusuf Gürsoy’un yaptığı Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı Hakan Evrim Tütüncü, Televizyon Programcısı ve Köşe Yazarı Kübra Par, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Ulutaş ve RATEM Bilim Teknik Kurulu Üyesi M. Melih Tarlacı’nın panelist olarak yer aldığı “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku” paneli gerçekleştirildi.

Panel, panelistlerin konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını cevaplaması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.