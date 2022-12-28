Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) PDR Topluluğu tarafından, “Öğretmenlik Mesleğinde Eğitimden Hayata” konulu konferans düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) PDR Topluluğu tarafından, “Öğretmenlik Mesleğinde Eğitimden Hayata” konulu konferans düzenledi.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Şeyhmus Aydoğdu, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emin Tamer Yenen, PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi F. Alkım Arı, PDR Topluluk Başkanı Harun Acun, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. F. Alkım Arı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu’nın açılış konuşmalarıyla başlayan konferans, Kayseri’de görev yapan İş ve Meslek Danışmanı, Eğitim Uzmanı Sümeyya Kuş Gürbey’in sunumuyla devam etti.

Sümeyya Kuş Gürbey sunumunda eğitim alanında görev yapacak öğretmen adaylarına etkili CV hazırlama, CV hazırlarken önemli olan ayrıntılar, mülakat teknikleri, mülakat örnekleri, mülakat esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, beklenen yeterlilikler, istihdamda önemli ayrıntılar, mülakat esnasında sorulan sorular, iş başvurularında bilinmesi gereken ayrıntılara değindi.

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.