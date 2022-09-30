Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve topluluklar ile birimlerin tanıtım ve bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve topluluklar ile birimlerin tanıtım ve bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı yeni eğitim-öğretim yılında üniversitenin öğrenci kulüp ve topluluklarının tanıtılması ve isteyen öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmesi amacıyla ‘Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Tanıtım Günleri’ düzenledi. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen tanıtım günlerinde üniversite bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 57 Öğrenci Kulübü ile 12 Öğrenci Topluluğu’nun standının yanı sıra NEVÜ bünyesinde faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Kalite Ofisi, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü ile birlikte Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Nevşehir Gençlik Merkezi ve Yeşilay’ın tanıtım ve bilgilendirme stantları yer aldı. Tanıtım ve bilgilendirme stantlarını ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; öğrencilerin eğitimleri kadar onların kişisel bilgi, birikim ve gelişimlerine büyük katkılar sağlayacak bilimsel, kültürel, sportif, sanatlar gibi sosyo-kültürel alanlarda çeşitli faaliyetlerde bulunan kulüp ve topluluklara da büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin; “Ülkemizin 81 ilinden ve 40 farklı ülkeden üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ile birlikte kendilerinin alan dışı geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkılar sağlayacak sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel ve diğer faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede her yeni eğitim-öğretim yılımızda olduğu gibi bu eğitim - öğretim yılımızda da öğrenci kulüp ve topluluklarımızın stantlarının yer aldığı ‘Tanıtım ve üye kaydı günleri’ düzenledik. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 57 öğrenci kulüp ve 12 öğrenci topluluğumuzun tanıtım ve bilgilendirme stantlarının yer aldığı tanıtım günlerimizde bazı birimlerimizin yanı sıra Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Nevşehir Gençlik Merkezi ve Yeşilay tarafından da bilgilendirme stantları açıldı. Bu stantlarda görevli akademik danışman hocalarımız ve diğer görevli arkadaşlarımız, öğrencilerimizi bilgilendirmekle birlikte isteyen öğrencilerimizin üye kayıtlarını da yapmakta. İsteyen öğrencilerimiz buralara üye olabilecekleri gibi bu kulüp ve topluluklarımızın düzenlenmiş oldukları bir birinden güzel ve değerli faaliyetlerine de katılabilmekte” dedi.

Daha sonra fuaye alanında bulunan tanıtım ve bilgilendirme stantları ziyaret ederek bilgi alan Rektör Aktekin, ayrıca öğrencilerle de bir araya gelerek kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.