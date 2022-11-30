Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de Matematik Kulübü tarafından, Güz Dönemi Seminer Serisi’nin ilk etkinliği olan “İlk İşim” adlı seminer düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de Matematik Kulübü tarafından, Güz Dönemi Seminer Serisi’nin ilk etkinliği olan “İlk İşim” adlı seminer düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Doç. Dr. Zarife Zararsız ve Dr. Öğrt. Üyesi Sure Köme deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmalarında, öğrencilere akademisyenlik yolundaki temel sınavlar, burs imkânları, lisansüstü eğitime başlama süreçleri ve çalışma hayatı gibi önemli konuları ele alan öğretim üyeleri, aynı zamanda lisans eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken konularda da katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Seminerin ikici yarısında ise farklı üniversitelerden mezun, çeşitli mesleklere sahip matematikçilerle yapılan video konferanslara yer verildi. İnsan kaynakları uzmanı, bankacı, siber güvenlik uzmanı, maliye uzmanı, bankacılık ve finans alanında çalışan matematikçiler, kendilerine yöneltilen sorular ışığında, işe başlama süreçleri ve geçirdikleri mülakatlar hakkında, matematik öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.