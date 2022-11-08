T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Erzurum Devlet Tiyatrosu bünyesinde Kosta Kortidis’in yazdığı ve Nesimi Kaygusuz’un yönettiği ’Hiç Kimse’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de tiyatro severlerle buluşacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Erzurum Devlet Tiyatrosu bünyesinde Kosta Kortidis’in yazdığı ve Nesimi Kaygusuz’un yönettiği ’Hiç Kimse’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından 2022-2023 eğitim- öğretim yılının ikinci tiyatro gösterimi 08 Kasım 2022 Salı günü saat: 20:00’de "Hiç Kimse" adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

Yer: NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu

Tarih: 08 Kasım 2022 Salı Günü

Saat: 20:00