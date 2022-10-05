Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerine, Hemşireliğe Giriş Dersi çerçevesinde Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi tanıtıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerine, Hemşireliğe Giriş Dersi çerçevesinde Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi tanıtıldı.

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şefika Dilek Güven rehberliğinde düzenlenen kütüphane oryantasyon etkinliğinde öğrencilere, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Onmuş eşlik etti. Kütüphanenin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere, kütüphane ve kullanımı hakkında genel bilgiler verildi. Basılı ve elektronik kaynaklara erişim, web sayfası ve otomasyon sisteminin kullanımı konuları hakkında bilgilendirilen öğrencilere, bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla gereksinim duydukları bilgiye en hızlı ve en doğru biçimde nasıl erişebilecekleri anlatıldı.

Ardından kütüphanenin fiziksel alanlarını gezen öğrencilere, Engelsiz Kütüphane Birimi, Hacı Bektaş-ı Veli İhtisas Kütüphanesi, Kapadokya İhtisas Kütüphanesi, 7/24 Okuma Salonu ve kütüphanenin diğer bölümleri tanıtıldı.