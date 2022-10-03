Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından başlatılan ’Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri’nin ilki İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından başlatılan ’Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri’nin ilki İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Dr. Havva Özata’nın yaptığı söyleşide Dekan Prof. Dr. Zülfikar Durmuş ’Kur’ân-ı Kerîm’in Etrafındaki Sorular’ üzerine konuştu. Dekan Durmuş söyleşide; ’Kur’ân-ı Kerîm nedir?’, ’Modern dönemde Kur’ân-ı Kerîm yaşanabilir bir hüviyet arz eder mi?’, ’Kur’ân-ı Kerîm yalnızca gönderildiği zaman ve mekana özel bir yaşam tarzı mı sunar?’, ’Kur’ân-ı Kerîm’in üslubu erkek egemen bir mahiyette midir?’ gibi sorulara yanıt verdi. Ayrıca kölelik, çok eşlilik gibi konuların konuşulduğu program boyunca öğrencilerin de katılımıyla interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programın sonunda bir öğrenciye Sezai Karakoç Yaşam Merkezi içerisinde bulunan TDV Kitapevi’nde kullanılmak üzere hediye çeki, üç öğrenciye kitap seti hediye edildi. Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri, değişik konu ve konuklarla on hafta boyunca sürecek. Bir sonraki program 6 Ekim Perşembe günü Doç. Dr. Fevzi Yiğit’in gerçekleştireceği ’Taklit ve Taassup- Aşk ve Bilgi’ semineriyle devam edecek.