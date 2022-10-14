Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından başlatılan “Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri” serisinin üçüncüsü, “Finansal Konularda İslam Hukuku Neler Söyler” konusu üzerine gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından başlatılan “Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri” serisinin üçüncüsü, “Finansal Konularda İslam Hukuku Neler Söyler” konusu üzerine gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Dekan Yardımcıları Dr. Cengiz Güneş ve Dr. Mustafa Sağlam, bölüm hocaları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen programda İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Hamza Özen, ‘Sanal Ticaret İşlemleri, Borsa ve Katılım Bankacılığı’ üzerine konuştu.

Seminerde Klasik İslam Hukuku metinlerinde akitler için aranan temel şartların yanında temel ilke ve esaslar ele alındı. Ardından klasik dönemde ele alınan akitler tanıtılıp bu akitlerin günümüz sanal ticaret işlemleri, borsa ve bankacılık konularıyla bağlantısı üzerinde duruldu. ‘Promosyon, vade farkı, kâr oranları, enflasyon, stokçuluk’ gibi güncel ve tartışmalı konulara da değinen Özen, soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özen, programın sonunda öğrencileri, akıllara takılan soruları için İlahiyat Fakültesi’ne davet etti.

Seminer sonunda yapılan çekilişle bir öğrenciye NEVÜ Sezai Karakoç Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Türkiye Kitabevi’nden kullanılmak üzere hediye çeki, üç öğrenciye kitap seti verilerken, dört öğrenciye ise NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından gönderilen kitaplar hediye edildi.