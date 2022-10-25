Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü koordinatörlüğünde Dr. Ayşe Çiftci, “Erken Çocuklukta Dil Gelişimi ve İki Dillilik” konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü koordinatörlüğünde Dr. Ayşe Çiftci, “Erken Çocuklukta Dil Gelişimi ve İki Dillilik” konulu konferans düzenlendi.

Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel tarafından organize edilen konferansa; lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği’nde, Yüksek lisans eğitimini İngiltere Notingım (Nottingham) Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi alanında ve doktora eğitimini York Üniversitesinde tamamlayan Dr. Ayşe Çiftci konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Ayşe Çiftçi konuşmasında; erken çocuklukta dil gelişimi ve dil edinimi, dili oluşturan ögeler, dil gelişimi kuramları ve evreleri, günümüz toplumlarında iki dillilik, okul öncesi eğitim sürecinde ikinci dil edinimi, anadili farklı öğrencilerin iletişim becerilerini geliştiren dil etkinlikleri, öğrenme ve öğretmen sürecinde öğretmenin rolü, dil öğretiminde yöntem ve teknikler konularını ele aldı.

Konferans, Dr. Ayşe Çiftçi’ye teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.