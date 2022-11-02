Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde "Terörle Mücadele” çerçevesinde NEVÜ’de eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik, “El Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde "Terörle Mücadele” çerçevesinde NEVÜ’de eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik, “El Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa NEVÜ Merkez Yerleşkede bulunan Fen Edebiyat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.

Konferansta Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi ve bilgilendirme ile önleme faaliyetleri çerçevesinde, terör örgütlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerini kırmak ve örgütlerin eleman kazanmasının engellenmesi amacıyla bilgilendirmede bulundu.

Terör örgütlerinin her türlü eylemde kullanacağı insan kaynağını 14-25 yaş arasındaki gençlerden sağladığını belirten ekipler, terör örgütlerin insanların sevgi, ilgi ve samimiyet gibi her zaman geçerli duygusal ihtiyaçlarından yararlandıklarına dikkat çekti. Diğer taraftan gençlere hemşericilik, etnik köken, dini değerler, arkadaşlık ilişkisi ve kültürel faaliyetleri kullanarak yaklaşan terör örgütlerinin özellikle günümüzde sosyal medya yoluyla veya yüz yüze irtibat kurdukları gençleri burs, yatacak yer, ders notu, kız veya erkek arkadaş edindirme, konser gibi etkinlik ve davetiyelerle gençleri grup içerisine çekerek terör örgütüne kazandırmaya çalıştıklarına değinen ekipler, gençlere bu konuda uyanık ve dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Türk Emniyet Teşkilatı’nın ve diğer tüm kolluk kuvvetlerinin her daim öğrencilerin, gençlerin ve toplumun yanında olduklarını söyleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere karşılaşabilecekler her türlü olumsuzluklar karşısında kendilerine çekinmeden ve korkmadan ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.