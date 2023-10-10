Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” adı altında bilgilendirme standı açtı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkılarıyla açılan stantta görevli emniyet personeli, NEVÜ’ye yeni gelen ve eğitimine devam etmekte olan öğrencilere örgütlerin eleman kazanım yöntemleri, sosyal medya kullanımı ve narkotik maddelerin zararları ile ilgili uyarıcı broşür dağıttı. Öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri boyunca herhangi bir sorun ve taleplerinin olması halinde emniyet birimlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten ekipler, öğrencilere ve kendilerini bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ailelerine kalem, ajanda defter ve kitap ayracı hediye ederek kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan oldukça memnun kaldıklarını belirten öğrenciler de, stantta görevli personele ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

NEVÜ girişine kurulan “El Ele Güvenli Geleceğe” standı önümüzdeki günlerde de öğrencileri karşılamaya ve ikramlarda bulunmaya devam edecek.