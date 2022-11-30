Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi’nde ‘Eğitimde Kişilik Modeli’ konulu seminer düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi’nde ‘Eğitimde Kişilik Modeli’ konulu seminer düzenlendi.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. NEVÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Atlı tarafından düzenlenen ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü’nün ilk mezunlarından olan Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel tarafından gerçekleştirilen seminerde ‘Eğitimde Enneagram Sistemi’ tanıtıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Gülcan Öncel, ‘Eğitimde Kişilik Modeli’ başlıklı sunumunda, ‘Mizaç Merkezli Kişilik Modeli’ olarak tanımlanan ‘Enneagram Sistemi’ hakkında bilgi verdi. Öncel, “9 Nokta anlamına gelen bu sistem, insanın temelde dokuz farklı mizaç yapısından biriyle dünyaya geldiğimizi benimser. Bu dokuz mizaç tipinin her birinin ayrı temel arayışlarını ortaya koyar. Enneagram Sistemi’nin doğuştan getirdiğimiz mizaçları açıklarken, insanların önüne çıkan engelleri nasıl rahatlıkla aşabileceklerini, özel yeteneklerini ve güçlerinin de farkına varmalarını sağlayarak kişisel gelişim ve dönüşüm için çok güçlü bir yöntem olduğu söylenebilir. Eğitimcilerin bu bilgiye sahip olması öğrencilerine nokta atışı rehberlik sunmasını kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu. Öncel ayrıca bu sistemin çocuklara ve ebeveynlere nasıl uygulanabileceğine dair önemli bilgiler verdi.

Soru- cevap bölümü ile devam eden seminer, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu tarafından Gülcan Öncel’e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.