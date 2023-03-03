Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Dergisi, “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” konusunda ‘Özel Sayı’ çıkarıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Dergisi, “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” konusunda ‘Özel Sayı’ çıkarıyor.

12 Kasım 2021 tarihinde ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen bir üniversite olarak ihtisaslaşma konusunda geniş bir ekip kurarak ‘İhtisaslaşma Strateji ve Yol Haritasını’ hazırladıklarını ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yayınlayacağı “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” konusundaki ‘Özel Sayı’nın da bu yol haritasının bileşeni olarak önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi.

Rektör Aktekin, “Doğal ve kültürel mirasın iç içe geçtiği ender coğrafyalardan biri olan Kapadokya’da kuşkusuz eşine az rastlanır bu miras bölge turizminin de ana konusudur. Üniversitemiz ihtisaslaşma alanı olan “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi”ne ilişkin yüklendiği misyon çerçevesinde, eğitim, araştırma, bölgesel kalkınma yoluyla evrensel değer oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca doğal ve kültürel miras turizminde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Eylül 2023’te yayınlamayı planladığı özel sayının teması ihtisaslaşma alanı olan “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” olarak belirlenmiştir.

Bu anlamda, üniversitemizin ihtisaslaşma alanına önemli bir katkı sağlayacak olan NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” Özel Sayısının yayınlanmasında; Yayın Kurulundan, Sekretaryasına emeği geçen, katkı sağlayan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” Özel Sayısı Çağrısı

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” Özel Sayısı ihtisaslaşma alanı çerçevesinde doğal ve kültürel mirasın; turizmi, korunması, sürdürülebilirliği, yönetimi, yenilikçiliği, eğitimi, dijitalleşmesi ve ekonomik, sosyal, kültürel ve beşerî sermayesi konularında makaleler kabul edilecek.