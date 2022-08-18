Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan akademik personelin ataması yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan akademik personelin ataması yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; ataması yapılan Doç. Dr. Faruk Manav’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte üniversitemiz bünyesinde açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadromuzu da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda güçlendirmeye devam ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize verilen kadro dahilinde üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelimizin daha doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendisine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

NEVÜ Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Faruk Manav, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na atandı.