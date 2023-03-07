Düzenlenecek panele kayıt için evsehir.edu.tr adresinden bilgi alınabilecek.

NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 13.30’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel "Depremin Kadın Kahramanları" adlı çevrim içi panel gerçekleşecek.

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