Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) "Depremin Kadın Kahramanları" adlı panel çevrim içi düzenlenecek.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) "Depremin Kadın Kahramanları" adlı panel çevrim içi düzenlenecek.
NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 13.30’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel "Depremin Kadın Kahramanları" adlı çevrim içi panel gerçekleşecek.
Düzenlenecek panele kayıt için evsehir.edu.tr adresinden bilgi alınabilecek.
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