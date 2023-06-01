Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından ülkemizdeki deprem tehlikesini değerlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferansları’nın ikincisi yapıldı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa; NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Prof. Dr. Mutluhan Akın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, NEVÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremler ülkemizin bir gerçeği, dolayısıyla önümüzdeki muhtemel depremlere hazırlıklı olmalıyız. Fakülte olarak ilkini geçtiğimiz ay düzenlediğimiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferansları’nda temel amacımız, akademi dünyasına katkı sunmak kadar edindiğimiz bilgi birikimin sonuçlarını halkımızın istifadesine sunarak kendilerinin günlük hayatlarındaki sorunlarına çözüm önerileri getirmek. Bugün ise İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında sahada yaptıkları hasar tespit çalışmalarından oluşan bir konferans yapıyoruz. Dolayısıyla akademisyenlerimiz bu konferansta oturduğumuz evlerimizin ve işyerlerimizin ne kadar güvenli olduğuna ışık tutacak çalışmalarını burada siz değerli katılımcılar ile paylaşacaklar” dedi.

“Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Temel Kavramlar”

Konferans NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Umut Yücel; ’Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Temel Kavramlar’ üzerine konuştu. Depremin önlenemez olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılabilir olduğunu belirten Yücel, “Depreme dayanıklı yapılar, depremlere karşı bir ölçüde veya büyük ölçüde dayanım göstererek ayakta kalabilen yapılardır. Neredeyse hiçbir yapı deprem hasarına tamamen dayanıklı olamaz (hasarlar oluşabilir). Depremlerde hiç hasar görmeyecek şekilde yapı tasarlamak ve inşa etmek ekonomik, estetik ve kullanılabilir olmaktan çıkar. Deprem mühendisliğinin amacı; Deprem sırasında iyi performans gösteren, Kabul edilebilir şekilde hasar görebilen, ancak yıkılmayan yapılar tasarlayarak inşa etmektir” dedi. Aynı depremin farklı yapılar üzerinde farklı tepkilere neden olabildiğini ifade eden Dr. Yücel, devamında “Depreme dayanıklı yapı tasarımında; zemin özellikleri proje safhasında doğru olarak dikkate alınmalıdır, yetersiz malzeme ve detaylandırma eksikliğinden kaçınılmalıdır, mümkün olduğunca planda simetrik veya simetriğe yakın yapılar tasarlanmalı, kolon ve perde elemanlar yapının tamamına dağıtılmalıdır, kolon ve perde elemanlar, yapının her iki yönüne de dağıtılmalıdır, yapılarda bodrum kat uygulaması tercih edilmelidir, güçlü (Kuvvetli) Kolon-Zayıf Kiriş prensibi benimsenmelidir, radye ve/veya kazık temel uygulamaları tercih edilmelidir” diye konuştu. NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Osman Akyürek ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerine (7.7 ve 7.6) Ait Hasar Tespit Çalışmaları başlıklı sunumuyla depremin temel kavramlarından ve depremlerin sınıflandırılmasından bahsetti. Depremler sonrası yaptıkları saha çalışmalarındaki gözlem ve tespitler ışığında elde edilen verilere değinen Akyürek, binalarda oluşan hasarların fazla olmasının sebeplerini; yer hareketinin şiddeti, temellerin oturduğu zeminlerin taşıma kapasitelerinin düşük olması, binaların tasarım ve yapım kalitesindeki eksiklikler, binaların yaşı, mevzuata uygun olarak inşa edilmemiş olmaları ve bitişik nizamda inşa edilen binaların kat seviyelerinin farklı olması olarak sıraladı.

Konferans, soru - cevap bölümünden sonra konuşmacılara NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz tarafından teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.