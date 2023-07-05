Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bilardo turnuvası başladı.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitede görev yapan akademik ve idari personele yönelik düzenlenen bilardo turnuvası bugün başladı. 20 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek olan turnuva, 21 kişi Amerikan bilardo ve 11 kişi 3 top bilardo turnuvası olarak oynanacak.

3 top bilardo stilinde 2 grup ve Amerikan bilardo stilinde 4 grup olarak devam edecek turnuvada, Amerikan bilardo gruplarından 1. ve 2. sırayı alan personel ve 3 top bilardo da ise ilk 4 sırayı alan personel çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale kalan personel arasında turnuva eleme usulü ile tamamlanacak.